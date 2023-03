Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag gut behauptet in die Woche starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 15 Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird eine moderate Erholung in diesem Ausmaß erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 1,69 Prozent schwächer bei 3.445,68 Punkten geschlossen. Unter Druck kamen wie an anderen Märkten auch Finanzwerte. So waren die Aktien der BAWAG mit einem Minus von 5,3 Prozent die Tagesverlierer im prime market. Die Entwicklungen rund um die Kryptobank Silvergate hatten zum Wochenschluss Sorgen um die ganze Branche ausgelöst.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Pierer Mobility AG +2,56% 84,10 Euro Frequentis +2,26% 31,70 Euro Verbund +2,08% 81,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

BAWAG Group AG -5,26% 54,95 Euro Marinomed Biotech AG -4,41% 39,00 Euro RHI Magnesita -4,18% 27,50 Euro

mik

ISIN AT0000999982