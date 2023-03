Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,10 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet.

Marktteilnehmer hoffen auf eine Stabilisierung nach den deutlichen Kurseinbußen zu Wochenbeginn. An der New Yorker Wall Street hat sich die Lage bereits etwas beruhigt. Die Märkte in Asien zeigten sich heute früh hingegen klar im Minus. Große Verunsicherung über die weitere Entwicklung der Bankenkrise besteht in den USA ungeachtet der dortigen Stabilisierungsversuche seitens der Regierung, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Mit einer unmittelbaren Beruhigung der Lage rechnen die Experten nicht.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger heute ebenfalls auf die USA - dort stehen am frühen Nachmittag die Konsumentenpreise zur Veröffentlichung an. Von Unternehmensseite könnte neben der weiteren Entwicklung bei den heimischen Bankwerten auch Mayr-Melnhof nach Vorlage von Zahlen in den Fokus rücken.

Am Montag hatte der ATX vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor um deutliche 4,08 Prozent schwächer bei 3.305,03 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen ging es stark nacht unten. So verloren der DAX und der Euro-Stoxx-50 jeweils rund 3 Prozent.

Belastet wurde der ATX von den Verlusten der Bankwerte. BAWAG verloren 9,0 Prozent, Aktien der Erste Group fielen um 5,5 Prozent und RBI gaben um 3,7 Prozent nach. Banktitel fanden sich europaweit unter den größeren Verlierern. Aber auch Aktien anderer Branchen gaben in Wien stark nach. So verloren etwa Andritz 5,8 Prozent, Wienerberger büßten 5,1 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Oesterreichische Post AG +1,45% 34,90 Euro AMAG Austria Metall AG +0,54% 37,20 Euro Flughafen Wien AG +0,13% 39,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

BAWAG Group AG -9,01% 50,00 Euro Andritz AG -5,75% 58,15 Euro Erste Group Bank AG -5,54% 32,58 Euro

ger/fpr

ISIN AT0000999982