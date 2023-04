Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Nach den Abgaben am Vortag dürfte die Wiener Börse am Donnerstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.30 Uhr mit plus 0,1 Prozent.

Konjunkturdatenseitig ist der Kalender vor Karfreitag spärlich gefüllt. Nachdem in der Früh Zahlen aus dem chinesischen Dienstleistungssektor von einem Wachstum gezeugt hatten und in Deutschland die Industrie an ihrem starken Jahresauftakt angeknüpft hatte, richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die am Nachmittag veröffentlichten wöchentlichen US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe.

Die heute anstehenden Zahlen vom US-Jobmarkt dürften weitere Hinweise auf den morgigen Arbeitsmarktbericht liefern, nachdem zur Wochenmitte der ADP-Beschäftigungsreport herausgegeben worden war. Dieser wies darauf hin, dass weiter netto neue Stellen geschaffen würden, auch wenn die Beschäftigungsdynamik im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten und Quartalen abgenommen habe, schrieben die Experten der Helaba in der Früh.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,92 Prozent schwächer bei 3.169,72 Punkten geschlossen. Die deutlichsten Verluste verzeichneten die Papiere von Wienerberger, die um 4,2 Prozent nachgaben. voestalpine verloren 3,3 Prozent an Wert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AMAG Austria Metall AG +2,22% 36,80 Euro Telekom Austria AG +1,89% 7,01 Euro PIERER Mobility AG +1,27% 79,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Wienerberger AG -4,24% 25,30 Euro voestalpine AG -3,33% 29,64 Euro Andritz AG -3,23% 60,00 Euro

