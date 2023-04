Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung notierte eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,1 Prozent im Plus. In der Früh standen chinesische Wirtschaftsdaten auf der Agenda. So erholte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt überraschend stark. Sie wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - so schnell wie seit einem Jahr nicht mehr.

Das weitere datenseitige Interesse gilt am heutigen Handelstag nun der ZEW-Umfrage in Deutschland. "Da die Bankenkrise zunächst abgewendet zu sein scheint und es auch zu einer Beruhigung an den Finanzmärkten gekommen ist", dürfte sich die Stimmung der Finanzexperten aufhellen, so die Experten der Helaba. In den USA stehen am Nachmittag im Anschluss Immobiliendaten auf der Agenda.

Auf Analystenseite meldeten sich sowohl die Erste Group zur FACC als auch Baader zur Semperit zu Wort. So wurde das Kursziel für die Aktien des Flugzeugzulieferers von 10 auf 9,5 Euro gesenkt, die "Buy"-Bewertung wurde allerdings bestätigt. Auch das "Buy" der Baader-Experten zur Semperit blieb aufrecht. Hier lautete das Kursziel auf 30 Euro.

Am Montag hatte der ATX kaum verändert zum Freitag bei 3.258,00 Punkten geschlossen. Weder die wichtigen Bankenwerte noch die Titel von Energieversorgern zeigten sich einheitlich. Zu den größeren Gewinnern zählten Semperit mit einem Kursanstieg um 4,4 Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern übernimmt die oberösterreichische Rico Gruppe.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +4,43% 27,10 Euro Warimpex +4,13% 0,63 Euro Lenzing +3,15% 65,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Polytec -2,63% 4,45 Euro BAWAG -1,81% 43,52 Euro Erste Group -1,33% 31,89 Euro

