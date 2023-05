Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,06 Prozent.

Nach verhaltenen Vorgaben von den Übersee-Märkten wird auch das europäische Umfeld nur wenig verändert erwartet. Impulse könnten von der europaweit laufenden Berichtssaison kommen. Anleger werden jedoch auch den Bank-Sektor im Blick behalten. Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird vom US-Finanzkonzern JPMorgan Chase übernommen, war am Vortag bekannt geworden.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig richtet sich der Fokus am Vormittag auf die Konsumentenpreise sowie die Geldmenge in der Eurozone. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Industrieaufträgen zur Veröffentlichung an.

Den Handel am Freitag hatte die Wiener Börse mit leichten Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX war zwar zunächst höher gestartet, rutschte dann aber rasch ins Minus und bewegte sich über weite Handesstrecken im negativen Terrain. Gegen Sitzungsende schaffte er dann erneut den Turnaround und beendete den Handel vor dem langen Wochenende um 0,10 Prozent höher auf 3.258,65 Einheiten.

In Wien stand eine Reihe an Ergebnisveröffentlichungen im Blickpunkt. Bei der OMV ging der Konzernumsatz im ersten Quartal um 31 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro zurück. Das CCS Operative Ergebnis (bereinigt um Lagerhaltunseffekte) vor Sondereffekten fiel um 542 Mio. auf knapp 2,1 Mrd. Euro. Der Nettogewinn sank von 855 auf 592 Mio. Euro. Die Aktien beendeten die Sitzung um 1,2 Prozent fester.

Auch das ATX-Schwergewicht Erste Group legte Zahlen vor. Das heimische Institut verdiente im ersten Quartal 2023 gut. Insgesamt gab es einen Gewinn von 593,6 Mio. Euro, um 32,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Erste-Aktien gewannen 0,2 Prozent.

Palfinger profitierte im ersten Quartal von einer guten Geschäftsentwicklung und hat das operative Ergebnis (EBIT) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 60,9 Prozent auf 48,9 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz kletterte um 21,8 Prozent auf 591,6 Mio. Euro. Die Aktien schlossen mit einem Kursverlust von 0,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Immofinanz +2,92 % 14,82 Euro AT&S +2,37 % 27,70 Euro CA Immo +1,94 % 26,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -7,41 % 0,625 Euro Semperit -4,02 % 23,85 Euro Marinomed -3,63 % 34,50 Euro

ger/spa

ISIN AT0000999982