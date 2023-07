Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag nach den deutlichen Vortageszuwächsen wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein mageres Plus von 0,02 Prozent.

Zur Wochenmitte hatte ein nachlassender Inflationsdruck in den USA international beflügelt. Heute runden die US-Erzeugerpreise das Inflationsbild des Monats Juni ab, schreiben die Helaba-Analysten. Der Fokus der Marktakteure liegt zudem auch auf den wöchentlichen Erstanträgen zur Arbeitslosenunterstützung in den USA.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht dünn. Verkehrsergebnisse für den Juni legte der Flughafen Wien vor. Die voestalpine-Aktie wird zudem ex Dividende gehandelt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX schoss um 1,61 Prozent fester auf 3.160,23 Einheiten. In den USA hat sich die Inflation im Juni weiter abgeschwächt und fiel zudem noch ein wenig besser aus als am Markt erwartet worden war. Dies beflügelte die Aktienmärkte international.

In Wien schlossen die Aktien von der Telekom Austria nach Zahlenvorlage prozentuell unverändert. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien besonderes gut gesucht. Raiffeisen Bank International beendeten die Sitzung 2,7 Prozent höher, Erste Group gewannen 2,6 Prozent und BAWAG verbuchten einen Aufschlag von 1,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +3,52% 45,55 Euro RHI Magnesita +3,42% 33,30 Euro Schoeller-Bleckmann +3,24% 54,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Agrana -1,50% 16,40 Euro Rosenbauer -1,02% 29,00 Euro Verbund -0,50% 69,80 Euro

ISIN AT0000999982