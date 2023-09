Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand rund eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt um 0,11 Prozent höher. Auch das europäische Umfeld wird nach positiven US-Vorgaben etwas höher gesehen.

Marktbeobachter rechnen erneut mit einem eher verhaltenen Geschäft und zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden US-Inflationszahlen sowie des EZB-Zinsentscheids. Konjunkturdaten finden vor der anstehenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank derzeit besonders viel Beachtung. Heute findet sich im Datenkalender die ZEW-Umfrage des laufenden Monats.

Am Montag hatte der ATX leicht um 0,18 Prozent höher bei 3.149,33 Punkten geschlossen. Laut Marktbeobachtern lieferte die Ankündigung weiterer Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft durch die Regierung in Peking etwas Unterstützung.

Unter den heimischen Indexschwergewichten konnten sich voestalpine um gut ein Prozent verbessern und BAWAG legten um 0,4 Prozent zu. Erste Group schlossen 0,3 Prozent höher, während Raiffeisen um 0,3 Prozent nachgaben. Aktien der OMV büßten geringfügig um 0,2 Prozent ein.

Semperit büßten am unteren Ende des Kurszettels hingegen optisch gut zehn Prozent an Wert ein - die Aktien wurden am Montag jedoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

ger/kve

ISIN AT0000999982