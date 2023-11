Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag gut behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutet rund 15 Minuten vor Handelsbeginn ein knappes Plus von 0,2 Prozent an. Auch an anderen Börsen in Europa werden zur Eröffnung kleine Gewinne erwartet.

Für Nachrichten sorgte weiter die Berichtssaison. So legten vorbörslich Lenzing und Raiffeisen Bank Interntional Zahlen vor. Mit Spannung erwartet wird an den Börsen auch der am Nachmittag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Am Donnerstag hatte der ATX um 2,00 Prozent höher bei 3.134,84 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren nach gut aufgenommenen Ergebnissen AT&S und Andritz mit Gewinnen von jeweils gut 6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Andritz +6,49% 44,94 Euro AT&S +6,26% 25,12 Euro Kapsch TrafficCom +6,21% 9,58 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -1,94% 6,08 Euro Zumtobel -1,74% 5,65 Euro

mik/mha

ISIN AT0000999982