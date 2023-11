Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit gut behaupteter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,19 Prozent. Die europäischen Leitbörsen werden nach verhaltenen Asien-Vorgaben ebenfalls etwas höher erwartet.

Die Finanzmärkte waren in der letzten Woche dominiert von den verbalen Versuchen einiger Notenbanker sowohl bei der Fed als auch bei der EZB, die vorhandenen Zinssenkungsspekulationen zu dämpfen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem behalten die Anleger die Nahost-Krise im Blick. Relevante Konjunkturdaten finden sich zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen fiel noch dünn aus.

Am Freitag hatte der ATX um 0,05 Prozent höher bei 3.203,66 Punkten geschlossen. In Wien blieben Meldungen zu Einzelwerten vor dem Wochenende Mangelware, auch die Berichtssaison legte eine Pause ein. Bekannt wurde, dass die Erste Group einen 2016 vom ungarischen Staat übernommenen 15-prozentigen Anteil an der Tochterbank Erste Bank Hungary wieder zurückkauft. Die Papiere der Erste Group schlossen um 0,1 Prozent tiefer.

Ölwerte wurden vor dem Wochenende europaweit stark nachgefragt. Die Anteilsscheine von Index-Schwergewicht OMV kletterten um 2 Prozent nach oben, Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann folgten knapp dahinter mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +7,35% 0,73 Euro OMV +1,97% 42,43 Euro Schoeller-Bleckmann +1,71% 47,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -2,57% 14,40 Euro Flughafen Wien -2,55% 49,70 Euro Rosenbauer -1,94% 30,30 Euro

ger/mha

ISIN AT0000999982