Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,14 Prozent höher. Im Blick stehen am Berichtstag hiesige Zahlenvorlagen, unter anderem von der Post. Aber auch ein möglicher Einstieg der Staatsholding ÖBAG bei AT&S steht im Zentrum.

Der konjunkturelle Fokus richtet sich am Vormittag auf die ZEW-Umfrage aus Deutschland. "Die Vorgaben sind freundlich und so wird der Saldo der Konjunkturerwartungen steigend und leicht oberhalb der Nulllinie erwartet", kommentierten in der Früh die Experten der Helaba. Aber nicht nur die konjunkturellen Erwartungen in Deutschland könnten gestiegen sein.

Das Hauptaugenmerk richtet sich am frühen Nachmittag dann auf die US-Verbraucherpreise. "Nach drei Monaten in Folge mit höheren Jahresraten beim Gesamtindex der Verbraucherpreise dürfte sich nun wieder ein kräftiger Rückgang einstellen", so die Helaba.

Mit Blick auf Unternehmensnachrichten könnten in der Früh Quartalszahlen Impulse setzen. So hat die Österreichische Post nach neun Monaten trotz eines "angespannten makroökonomischen Umfeldes" mehr Umsatz und mehr Gewinn erzielt, teilte das Unternehmen mit. Die Umsatzerlöse stiegen insgesamt um 8,5 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,4 Prozent auf 130,8 Mio. Euro an. Unterm Strich blieb ein Periodenergebnis von 90,8 Mio. Euro übrig, das ist ein Plus von 7,1 Prozent.

Ein möglicher Einstieg der ÖBAG beim Leiterplattenhersteller AT&S dürfte ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So hatte die österreichische Staatsholding am späten Montagabend mitgeteilt, dass sie im Zuge einer Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 25 Prozent erhalten könne. Die AT&S kämpft derzeit mit einer schwächeren Nachfrage und einem erhöhten Preisdruck.

Am Montag hatte der ATX um 0,77 Prozent höher bei 3.228,34 Punkten geschlossen. Der Wochenauftakt verlief in ruhigen Bahnen. Weder vonseiten der Datenveröffentlichungen noch durch Notenbankkommentare ergaben sich wesentliche Impulse für das Marktgeschehen, kommentierten Marktteilnehmer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Palfinger +2,48% 22,70 Euro Erste Group +2,13% 34,58 Euro Strabag +1,89% 37,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -6,85% 0,68 Euro EuroTeleSites -2,50% 3,31 Euro Kapsch TrafficCom -2,13% 9,20 Euro

