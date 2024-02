Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag gut behauptet starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert knapp vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,07 Prozent. Auch an anderen Börsen wird ein verhaltener Wochenstart erwartet. Indikationen für den DAX und den Euro-Stoxx-50 sehen die beiden Indizes kaum verändert zum Vortag.

Nach dem überraschend stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dürfte sich die Aufmerksamkeit am Montag wieder auf die laufende Ergebnisberichtssaison richten. In Wien legt die Berichtssaison vorerst eine Pause ein, in der Früh lagen keine wichtigen Ergebnismeldungen vor.

Impulse könnten die im Tagesverlauf zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturbarometer bringen. In Europa wird um 10 Uhr das Sentix-Investorenvertrauen erwartet. In den USA steht am Nachmittag der ISM-Index der Dienstleister an. Die Analysten der Helaba erwarten vom Sentix-Index keine marktbewegenden Überraschungen. Die Vorgaben für den ISM-Index sehen sie positiv.

Am Freitag hatte der ATX um 0,28 Prozent schwächer bei 3.440,78 Punkten geschlossen. Gut gesucht zeigten sich Banktitel, so fanden sich BAWAG mit einem Kursplus von 2,8 Prozent unter den größten Gewinnern. Die größten Verlierer im prime market waren Semperit mit einem Minus von 6,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +7,32% 0,88 Euro BAWAG +2,79% 51,50 Euro DO&CO +2,18% 131,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -6,29% 13,70 Euro Marinomed -4,85% 25,50 Euro EuroTeleSites -3,00% 3,88 Euro

mik/mha

ISIN AT0000999982