Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen ATX zeigte rund eine Viertelstunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,04 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa dürfte es moderat nach oben gehen.

Zu den Aktien im Fokus könnten am Dienstag nach der Vorlage von Zahlen Mayr-Melnhof zählen. Der börsennotierte Kartonhersteller leidet weiterhin unter den stagnierenden Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfs. Die Umsatzerlöse der MM-Gruppe sind im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,7 Prozent auf 1,025 Mrd. Euro gesunken, der Nettogewinn war mit 10,9 Mio. Euro sogar um 68,8 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Am Montag hatte der ATX um 0,49 Prozent höher bei 3.554,19 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren AT&S (plus 7,7 Prozent) und Lenzing (plus 4,7 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +7,70% 19,58 Euro Lenzing +4,73% 31,00 Euro Raiffeisen Bank International +2,68% 17,64 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -5,00% 0,72 Euro Rosenbauer -4,25% 29,30 Euro s Immo -3,41% 17,00 Euro

mik

ISIN AT0000999982