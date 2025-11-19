ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet
Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird wenig verändert erwartet. Vor den am Abend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtetes Nvidia dürften sich die Anleger international weiterhin abwartend verhalten. Zudem stehen am Donnerstag wichtige US-Arbeitsmarkdaten auf dem Datenkalender.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Kapsch TrafficCom mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Der Mautsystemanbieter hat im ersten Halbjahr 2025/26 deutlich weniger Umsatz erzielt, aber dank eines positiven Einmaleffekts aus der Einigung mit Deutschland einen Gewinn ausgewiesen. Der Umsatz sank um 27 Prozent auf 200 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte von -0,7 Mio. auf 10,4 Mio. Euro ins Plus, das den Anteilseignern zurechenbare Periodenergebnis belief sich auf 2,1 Mio. Euro nach einem Verlust von 10,5 Mio. Euro im Vorjahr.
Der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hat alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen. Am Dienstag sind die Aktien der Pierer Industrie an Bajaj übertragen worden, damit ist Bajaj mit 74,9 Prozent auch kontrollierende Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility AG.
Am Wiener Aktienmarkt hat sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage am Dienstag noch einmal beschleunigt. Der ATX gab in einem schwachen Börsenumfeld um 2,16 Prozent auf 4.716,63 Punkte nach.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Semperit +1,54% 13,20 Euro Addiko Bank +1,43% 21,30 Euro AMAG +0,41% 24,30 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Rosenbauer -4,96% 44,10 Euro Pierer Mobility -3,99% 14,44 Euro DO&CO -3,39% 170,80 Euro
