Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der heimische Leitindex ATX wird am Mittwoch zur Eröffnung mit einer gut behaupteten Tendenz erwartet. Rund 40 Minuten vor Handelsbeginn sahen Bankenindikationen den ATX 0,05 Prozent im Plus. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim europäischen Börsenumfeld.

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist wieder von etwas mehr Zuversicht geprägt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Heute stehen die Jännerdaten zum US-Arbeitsmarkt international im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die Umstrukturierung beim Stahl- und Technologiekonzern voestalpine läuft. In den ersten drei Quartalen im Geschäftsjahr 2025/26 legte der Gewinn nach Steuern um 25,1 Prozent auf 259 Mio. Euro zu. Die Verkaufserlöse seien "aufgrund der umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen" im Vorjahresvergleich um 5,1 Prozent auf 11,1 Mrd. gesunken.

Die BAWAG hat im Vorjahr - unter anderem dank der Integration zweier Zukäufe - ihre Einnahmen und den Gewinn klar gesteigert. Der Nettozinsertrag stieg um 40 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss zog um 20 Prozent auf 370,6 Mio. Euro an. Der Nettogewinn legte um 13 Prozent auf 859,9 Mio. Euro zu. Für heuer erwartet die Bank eine weitere Steigerung beim Gewinn auf mehr als 960 Mio. Euro.

Die A1 Telekom Austria hat im Vorjahr den Umsatz etwas gesteigert aber beim Nettoergebnis einen kleinen Rückgang verzeichnet. Die Umsatzerlöse legten um 3 Prozent auf 5,577 Mrd. Euro zu, das EBITDA stieg um 2 Prozent auf 2,062 Mrd. Euro. Beim Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete der Konzern einen Rückgang um 1,1 Prozent auf 852 Mio. Euro. Unterm Strich blieb ein Ergebnis von 613 Mio. Euro - um 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Das Sendemastenunternehmen EuroTeleSites hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis etwas zugelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Jahr zuvor um 3,7 Prozent auf 280,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis ging leicht auf 104,5 Mio. Euro zurück.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,51 Prozent auf 5.724,31 Punkte ab und konnte nicht an den Rekordlauf von Montag anschließen.

Industriewerte haben das ATX Prime-Segment zum Abschluss eingerahmt. An der Spitze waren Zumtobel, Mayr-Melnhof und Lenzing mit plus 7,0, plus 3,6 bzw. 3,3 Prozent. Die größten Abgaben verbuchte ebenfalls ein Industriepapier. Polytec verloren bis Handelsschluss 6,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Zumtobel +6,95% 4,00 Euro Mayr-Melnhof +3,55% 102,00 Euro Lenzing +3,33% 27,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Polytec -6,39% 3,81 Euro Frequentis -3,82% 80,60 Euro Addiko Bank -3,40% 25,60 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982