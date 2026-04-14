Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Der ATX wird knapp vor Sitzungsstart mit einem knappen Plus von 0,03 Prozent indiziert. An anderen Börsen in Europa werden moderate Gewinne erwartet. Die Hoffnung auf eine politische Entspannung im Nahen Osten dürfte Europas Börsen am Dienstag zum Handelsstart Auftrieb geben.

Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwägten, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Straße von Hormuz öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg.

Wichtige Nachrichten zu österreichischen Unternehmen lagen in der Früh nicht vor. Einen Dividendenabschlag gibt es am Dienstag bei der RBI-Aktie. Datenseitig stehen die am Nachmittag anstehenden Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen im Mittelpunkt.

Die kriegsbedingt erhöhten Energiepreise dürften hier einen deutlichen Schub verursacht haben, schreiben die Analysten der Helaba. Die Jahresrate könnte damit auf das höchste Niveau seit Anfang 2023 steigen. Impulse könnten am Abend auch die Reden mehrerer Vertreter der EZB und der US-Notenbank liefern.

Am Montag hatte der Wiener Aktienmarkt mit leichterer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel angesichts der angekündigten US-Blockade der Straße von Hormuz zum Wochenauftakt um 0,27 Prozent auf 5.797,75 Punkte. Deutlich unter Druck kam die Aktie der österreichischen Post und gab 5,4 Prozent nach. Laut einem Marktbeobachter senkten die Analysten von Oddo BHF ihre Einstufung auf "Underperform" sowie ihr Kursziel von 31 auf 30 Euro.

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