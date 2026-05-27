Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit einer gut behaupteten Tendenz aufnehmen. Bankenindikationen auf den ATX notierten rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn um leichte 0,05 Prozent höher. Auch die europäischen Leitbörsen werden knapp im Plus erwartet.

Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Das Hin und Her an den Börsen dürfte sich nach Einschätzung der Experten wohl noch fortsetzen. Zudem sieht es bei der Europäischen Zentralbank danach aus, dass die Leitzinsen im Juni erhöht werden.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Porr mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der Baukonzern sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich heuer im ersten Quartal um 13,1 Prozent auf 14,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg demnach gegenüber der Vorjahresperiode um nur 3 Prozent auf 66,8 Mio. Euro. Die Bauleistung wuchs um 2,3 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro.

Ins Blickfeld könnte auch mit Berichten die KTM-Mutter Bajaj Mobility rücken. Internationale und heimische Medien berichten über "Alibi-Zulassung" bei KTM-Enduro-Motorrädern. In der Szene gilt das Vorgehen als offenes Geheimnis. Es geht um PS und Abgaswerte. Der kriselnde österreichische Motorradbauer verkaufe Bikes mit einer Zulassung, die nicht für den eigentlichen Einsatz gedacht sei, so ORF und "Der Standard". Die KTM AG weist die in aktuellen Medienberichten erhobenen Vorwürfe, KTM würde illegale Motorräder in Verkehr bringen, entschieden zurück.

Die Wiener Börse hat am Dienstag nach der Rekordjagd vom Wochenstart wieder nachgegeben. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,79 Prozent bei 6.099,93 Punkten. Am Montag hatte der Index noch mit einem neuen Allzeithoch von 6.148,24 geschlossen.

Marktbeobachter vermuteten Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Performance der Märkte. Zudem wuchsen die Zweifel an einer schnellen Einigung im Iran-Konflikt. Die damit verbundenen Ölpreisanstiege heizten auch wieder die Inflationsängste an.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann +3,31% 34,30 Euro FACC +2,45% 16,70 Euro Austriacard +1,79% 9,67 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -2,78% 140,00 Euro Lenzing -2,62% 24,20 Euro DO&CO -2,41% 186,20 Euro

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