Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer gut behaupteten Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 40 Minuten vor Handelsbeginn mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent. Bereits die vergangenen zwei Börsentage hatte der heimische Leitindex Zuwächse verbucht. An den europäischen Leitbörsen werden zur Wochenmitte zum Sitzungsauftakt ebenfalls kleine Kursgewinne indiziert.

Der freundliche Wochenauftakt infolge sinkender Öl- und Gaspreise sowie rückläufiger Anleiherenditen hat sich am Dienstag zunächst fortsetzen können, schreiben die Helaba-Analysten. Getragen wurde die international positive Entwicklung von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran am Rande der in New York stattfindenden UN-Vollversammlung.

Gespräche wurden offensichtlich geführt, eine nachhaltige Friedenslösung lässt aber weiter auf sich warten und so kann die Verunsicherung schnell wieder größer werden. Auf Interesse stoßen heute die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und in Deutschland, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor.

Die Wiener Börse hat den Dienstag mit Gewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX lag zu Handelsschluss mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 6.920,37 Punkten. Rückenwind kam von einer Rückwärtsbewegung der Ölpreise, die unter die 100-Dollar-Marke fielen und guten Vorgaben aus den USA und Asien.

International zogen vor allem technologielastige Werte an. Das beflügelte wiederum die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S, die an der Spitze des ATX 10,4 Prozent zulegen konnten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +10,43% 206,50 Euro Wienerberger +3,72% 18,11 Euro Polytec +2,62% 5,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Vienna Insurance Group -2,66% 69,40 Euro Telekom Austria -2,41% 9,31 Euro Porr -2,36% 35,15 Euro

ste/moe

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