ATX
|
6 911,09
|
-9,28
|
-0,13 %
|
23.09.2026 08:25:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet
Der freundliche Wochenauftakt infolge sinkender Öl- und Gaspreise sowie rückläufiger Anleiherenditen hat sich am Dienstag zunächst fortsetzen können, schreiben die Helaba-Analysten. Getragen wurde die international positive Entwicklung von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran am Rande der in New York stattfindenden UN-Vollversammlung.
Gespräche wurden offensichtlich geführt, eine nachhaltige Friedenslösung lässt aber weiter auf sich warten und so kann die Verunsicherung schnell wieder größer werden. Auf Interesse stoßen heute die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und in Deutschland, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor.
Die Wiener Börse hat den Dienstag mit Gewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX lag zu Handelsschluss mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 6.920,37 Punkten. Rückenwind kam von einer Rückwärtsbewegung der Ölpreise, die unter die 100-Dollar-Marke fielen und guten Vorgaben aus den USA und Asien.
International zogen vor allem technologielastige Werte an. Das beflügelte wiederum die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S, die an der Spitze des ATX 10,4 Prozent zulegen konnten.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
AT&S +10,43% 206,50 Euro Wienerberger +3,72% 18,11 Euro Polytec +2,62% 5,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Vienna Insurance Group -2,66% 69,40 Euro Telekom Austria -2,41% 9,31 Euro Porr -2,36% 35,15 Euro
ste/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 911,09
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.