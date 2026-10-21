Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handel mit einer gut behaupteten Tendenz aufnehmen. Bankenindikationen taxierten den heimischen Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Sitzungsauftakt mit einem knappen Plus von 0,05 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen wird eine wenig veränderte Eröffnung erwartet.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt die Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure. Die Telekom Austria A1 Group hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres gut verdient. Das Nettoergebnis legte im Jahresvergleich um 9,9 Prozent auf 514 Millionen Euro zu, der Free Cash Flow um 8,1 Prozent. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Statt eines Umsatzwachstums von zwei bis drei Prozent, werden nun vier Prozent erwartet.

Die von der Telekom Austria abgespaltene Sendemastenfirma EuroTeleSites verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur AMAG-Aktie und revidierte ihr Kursziel für den Aluminiumkonzern von 28,1 auf 32,8 Euro nach oben. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt. Am Dienstag schlossen die AMAG-Titel bei 30,6 Euro.

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag im Minus aus dem Handel gegangen, konnte die anfänglichen starken Verluste aber noch etwas eindämmen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,82 Prozent auf 6.452,99 Punkte.

Sorgen über die weitere Entwicklung im Technologiesektor haben die Anleger an den Börsen auf Trab gehalten. Das spürte auch der steirische Halbleiterhersteller AT&S, dessen Anteilscheine am Ende des ATX 6,7 Prozent abgegeben haben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AUSTRIACARD +4,83% 10,20 Euro CA Immo +2,86% 21,55 Euro Vienna Insurance Group +2,67% 69,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -6,73% 160,80 Euro RHI Magnesita -6,34% 31,00 Euro UBM Development -3,21% 15,10 Euro

ste/moe

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