Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit geringfügig höheren Notierungen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,02 Prozent. Die Vorgaben aus den USA vom vergangenen Freitag sind positiv, in Asien startete die Handelswoche überwiegend freundlich.

"An den Finanzmärkten ist mittlerweile Ruhe eingekehrt und solange es keine neuen Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor gibt, dürfte das Misstrauen der Marktteilnehmer kleiner werden", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der heutigen Sitzung.

Datenseitig steht die Veröffentlichung einiger wichtiger Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Der bereits veröffentlichte chinesische Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe (PMI) fiel im März auf 50,0 Punkte. Dies folgte auf einen Wert von 51,6 im Februar, der erstmals seit sieben Monaten ein Wachstum angezeigt hatte. Der Wert lag auch unter den Markterwartungen von 51,7 Punkten.

Ebenso bereits bekannt wurde, dass sich die Stimmung in der japanischen Wirtschaft in den drei Monaten bis März zum fünften Mal in Folge auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren verschlechtert. Im weiteren Verlauf stehen auch noch die Einkaufsmanagerindizes einiger europäischer Länder sowie jener der Eurozone an. In den USA wird dann am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes vorgelegt.

"Fraglich ist, ob sich die gute Stimmung halten kann, wenn sich die wirtschaftlichen Perspektiven wie heute in den USA erwartet eintrüben. Auch der höhere Ölpreis dürfte in der Tendenz eher belasten", meinen die Experten der Helaba weiter. Insgesamt dürfte die Handelswoche vor den Osterfeiertagen laut Marktteilnehmern eher ruhig verlaufen, Nachrichten zu Wiener Einzelwerten blieben bisher aus, auch von Analystenseite blieb es noch ruhig.

Am Freitag war der ATX um 0,33 Prozent auf 1.620,82 Zähler gefallen und hatte damit die vorangegangene viertägige Gewinnserie beendet. Im Fokus des Berichtstages standen Konsumentenpreiszahlen aus den USA und der Eurozone.

Unter den Einzelwerten büßten Andritz nach einem Analystenkommentar 5,5 Prozent auf 62,30 Euro ein, die Aktien wurden allerdings ex-Dividende gehandelt. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien im Minus. Erste Group büßten 1,2 Prozent ein, BAWAG verloren 0,8 Prozent. Raiffeisen Bank International gaben mit minus 2,1 Prozent am deutlichsten nach.

Kursgewinne gab es dagegen bei Immowerten zu sehen. s Immo kletterten 1,4 Prozent hoch, auch CA Immo legten 0,6 Prozent zu und UBM gewannen 0,4 Prozent. Kräftigere Zuwächse sahen Immofinanz mit einem Kurssprung von 7,7 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss Zahlen für 2022 veröffentlicht. Auch Versorgerwerte waren am Freitag gesucht. Papiere vom ATX-Schwergewicht Verbund kletterten um 3,4 Prozent, EVN schlossen um ein Prozent fester.

