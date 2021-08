Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte zum Beginn der Woche mit Gewinnen in den Handel starten. Gegen 8.20 Uhr tendierte eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX um 0,75 Prozent höher.

Der Blick der Marktteilnehmer richte sich am Montag auf die anstehenden Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland, der Eurozone und Großbritannien, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. Mit ihnen soll die Frage beantwortet werden, ob sich die Befürchtungen einer sich verlangsamenden Wirtschaftsaktivität bestätigten. Unternehmensseitig blieb es hierzulande in der Früh zunächst ruhig.

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben indes ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine von 36,5 auf 40,0 Euro angehoben. Das Papier wurde in der Studie des Analysten Michael Marschallinger angesichts des derzeitigen Kursniveaus von "Accumulate" auf "Hold" abgestuft.

Am Freitag hatte der ATX um 0,06 Prozent schwächer bei 3.555,65 Punkten geschlossen. Über weite Strecken sah der Markt klare Kursverluste, dann hellte sich die Stimmung in Europa zunehmend auf, und auch von den Börsen aus Übersee kam Rückenwind. Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus lasteten auf dem Großteil der Titel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Flughafen Wien +4,14% 27,65 Euro Verbund +3,33% 90,00 Euro Do&Co +1,98% 67,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -3,73% 1,29 Euro Post -2,93% 39,80 Euro EVN -2,47% 21,70 Euro

