Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag klar höher in den Handel starten. Eine ATX-Indikation notierte eine Stunde vor Handelsbeginn mit plus 0,9 Prozent. Positive Vorgaben lieferten die US-Börsen und die Märkte in Fernost.

Im Fokus stehen konjunkturseitig am heutigen Handelstag BIP-Zahlen aus der Eurozone und Verbraucherpreise aus Deutschland. "Wir gehen davon aus, dass der Hochpunkt der Inflation im Dezember 2021 erreicht wurde und es nun zu einer rückläufigen Entwicklung kommen wird", schrieben die Analysten der Helaba. Sollte sich der Preisdruck als hartnäckiger erweisen und der Rückgang geringer ausfallen als erwartet, würde der Druck auf die Notenbank zunehmen, schneller von ihrer ultralockeren Geldpolitik abzurücken.

Daten aus China konnten die vorbörsliche Stimmung zunächst nicht trüben. Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin "Caixin" berechnete und am Sonntag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Jänner im Vergleich zum Vormonat von 50,9 auf 49,1 zurück, was den schwächsten Wert seit Februar 2020 darstellt. Volkswirte hatten im Durchschnitt einen Rückgang erwartet, allerdings nur auf 50,0 Punkte.

Dass die japanische Industrieproduktion im Dezember wegen eines Rückgangs im Maschinenbausektor stärker geschrumpft ist, als von Experten vorhergesagt, konnte ebenfalls nicht belasten. Sie fiel im Vergleich zum November um 1,0 Prozent, wie das Handelsministerium in Tokio mitteilte. Eine Reuters-Prognose hatte im Mittel einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Es ist der erste Rückgang seit drei Monaten.

Am Freitag hatte der ATX um 0,72 Prozent schwächer bei 3.837,53 Punkten geschlossen. Es belasteten am Schluss der Vorwoche Zinsängste. Wachstumszahlen aus Europa fielen gemischt aus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Post +1,21% 37,55 Euro s Immo +1,13% 22,30 Euro Immofinanz +1,05% 23,14 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -4,48% 25,60 Euro Addiko Bank -3,08% 12,60 Euro Raiffeisen Bank International -2,14% 24,64 Euro

