Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach den Aufschlägen am Vortag erneut mit Zuwächsen in den Handel starten. Das vorbörsliche Plus einer ATX-Realtime-Indikation notierte um knapp 0,5 Prozent höher. Positive Vorgaben kamen aus Übersee und Asien.

"Im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Ratssitzung und der Pressekonferenz der EZB-Chefin Lagarde dürften die Akteure erneut die Inflationsentwicklung im Blick haben", werteten die Experten der Helaba die heutige Marktlage ein. Gemeinsam mit den italienischen Daten werde dabei die Schnellschätzung der EWU-Teuerungsrate bekanntgegeben.

In den USA gebe indes der Beschäftigungsreport des Arbeitsmarktdienstleisters ADP einen Hinweis auf den offiziellen Stellenbericht, der am Freitag ansteht, so die Helaba weiter. "Gegenüber dem Dezemberwert ist mit einer deutlichen Reduzierung des Stellenaufbaus zu rechnen, wobei zu beachten ist, dass die Volatilität der Zeitreihe in der Krise enorm gestiegen ist."

Hinsichtlich Unternehmensnachrichten legte die Raiffeisen Bank International (RBI) Zahlen vor. Sie konnte ihren Gewinn 2021 deutlich steigern. Unterm Strich blieben 1,37 Mrd. Euro, das waren mehr als vor der Coronakrise, 2019 hatte die Bank ein Konzernergebnis von 1,23 Mrd. Euro erzielt. Auch zum Vorjahr 2020 (804 Mio. Euro) verzeichnete die RBI ein klares Gewinnplus. Für Unterstützung habe die Konjunkturerholung in den Kernmärkten gesorgt, teilte das Geldhaus mit.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,57 Prozent höher bei 3.903,44 Punkten geschlossen. Stark nachgefragt waren vor allem die Aktien der AT&S und Frequentis, die jeweils um mehr als sieben Prozent zulegten. Lenzing gewannen dahinter 4,06 Prozent. Die jüngsten Zinserhöhungsängste dürften etwas in den Hintergrund getreten und der Risikoappetit der Anleger wieder zugenommen haben, hieß es.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Frequentis +7,22% 28,20 Euro AT&S +7,20% 43,95 Euro Lenzing +4,06% 112,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

UBM Development -1,42% 41,60 Euro Kapsch TrafficCom -1,41% 14,00 Euro Zumtobel -0,99% 7,98 Euro

ISIN AT0000999982