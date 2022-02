Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Zuwächsen in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation notierte um 8.20 Uhr um 0,7 Prozent höher, nachdem es am Freitag nach unten gegangen war.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Renditen am Anleihemarkt und der Aussicht auf Zinserhöhungen sei die Stimmung am Aktienmarkt aber generell getrübt, hieß es von der Helaba. Zudem zeichne sich in der Ukraine-Russland-Krise keine Entspannung ab, die geopolitischen Risiken hielten die Energiepreise hoch.

Das datenseitige Interesse richtete sich zunächst auf die deutsche Industrie, die zum Jahresende etwas weniger produziert hatte. Die Gesamtproduktion sei von November auf Dezember um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

Im weiteren Verlauf dürften Anleger nun auf das sentix-Investorenvertrauen warten. "Dies wird zwar nur leicht im Plus erwartet, die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Beschränkungen dürfte aber die Subkomponente zu den Konjunkturerwartungen deutlich steigen lassen", kommentierten hier die Helaba-Analysten.

Am Freitag hatte der ATX um 0,59 Prozent schwächer bei 3.893,57 Punkten geschlossen. Marktteilnehmern zufolge lastete die Unsicherheit nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf den Kursen. Zwar hat die EZB den geldpolitischen Rahmen wie erwartet nicht verändert. Mit dem gleichzeitigen Verweis auf die weiterhin bestehenden Inflationsrisiken halten sich die Notenbanker jedoch für die nächste Ratssitzung alle Optionen offen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

FACC +2,84% 8,69 Euro OMV +2,69% 54,88 Euro Schoeller-Bleckmann +1,82% 39,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Wienerberger -3,36% 31,06 Euro Marinomed -3,09% 94,00 Euro Lenzing -2,24% 104,80 Euro

