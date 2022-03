Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit klaren Gewinnen in den Handel starten. Ein Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt hatte bereits am Freitag für Rückenwind in Europa gesorgt. So hatte Kremlchef Wladimir Putin gesagt, es würde Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen um ein mögliches Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine geben.

Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 2,06 Prozent höher. Am Freitag hatte das Aktienbarometer um 1,80 Prozent fester bei 3.179,15 Punkten geschlossen.

Medienberichten zufolge hat Russland nach Angaben von Vertretern der US-Regierung China nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine allerdings um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten. Dies könnte einigen Experten zufolge wiederum als Belastungsfaktor gewertet werden, auch wenn die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in eine zweite Runde gehen und zuletzt als positiv gewertet worden waren.

"Der Krieg gegen die Ukraine setzt sich fort und die eingehenden Nachrichten haben jederzeit das Potenzial, die Risikoaversion wieder steigen zu lassen, sodass die Volatilität erhöht bleiben dürfte", zogen die Helaba-Experten in ihrem morgendlichen Tageskommentar ihr Resümee. Darin verwiesen sie mit Hinblick auf datenseitige Impulsgeber indes auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend.

"Die solide Arbeitsmarktsituation und die hohen Inflationsraten erfordern eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik und die erste Zinserhöhung seit der Pandemie wird allseits erwartet", so die Helaba-Analysten weiter. Marktseitig würden bis März 2023 inzwischen wieder mehr als sieben Zinsschritte zu je 25 Basispunkte eingepreist.

Unternehmensseitig blieb es am Montag in der Früh zunächst ruhig. Die Berichtssaison legte eine kurze Verschnaufpause ein, ehe es im weiteren Wochenverlauf neben Zahlen von Mayr-Melnhof auch Ergebnisse vom Verbund geben wird, die mögliche Impulse setzen könnten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann +8,09% 50,80 Euro CA Immo +5,31% 27,75 Euro Flughafen Wien +4,76% 26,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Post -4,12% 33,75 Euro Marinomed -1,91% 82,00 Euro Strabag -1,82% 35,15 Euro

