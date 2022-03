Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag zu Handelsbeginn mit Kursgewinnen gesehen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn mit plus 0,8 Prozent. Angesichts weiter sinkender Ölpreise wird auch das europäische Umfeld fester erwartet.

Begründet wurde der fallende Ölpreis von Experten vor allem mit den aktuellen Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage.

Weiter im Blickfeld der Investoren ist natürlich auch der Ukraine-Krieg. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen heute in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen.

Datenseitig richten die Akteure den Blick auf das GfK-Konsumklima in Deutschland. Mit einer Eintrübung der Konsumlaune ist angesichts von Inflation und Krieg zu rechnen, hieß es von den Helaba-Experten. Am Nachmittag steht in den USA dann das Verbrauchervertrauen des Conference Boards zur Veröffentlichung an.

Am Montag hatte der ATX um 0,09 Prozent leichter bei 3.264,89 Punkten geschlossen. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf Zugewinne im europäischen Börsenumfeld auf Hoffnungen bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau im Ukraine-Konflikt und fallende Rohölnotierungen. Hierzulande konnte dies den ATX allerdings nicht mit Gewinnen schließen lassen.

In Wien konnten allerdings mehrheitlich Unternehmensnachrichten für Bewegung sorgen, allen voran bei Kapsch TrafficCom (KTC), deren Aktien satte 15,9 Prozent gewannen. Die Wertpapiere haben von einem positiven Entscheid in einem Rechtsstreit in Deutschland stark profitiert. In den Verhandlungen über Entschädigungszahlungen haben sich die einst vorgesehenen Pkw-Mautbetreiber, CTS Eventim und Kapsch, laut Mitteilung vom späten Freitagabend gegen den deutschen Bund durchgesetzt.

Laut Analysten der Erste Group dürfte sich indes das Herunterfahren der Wirtschaft in Shanghai auch auf die operative Tätigkeit von AT&S auswirken. Der Leiterplattenhersteller werde seine Erzeugung zumindest zwischen dem 2. und 5. April herunterfahren müssen. Im Großen und Ganzen dürfte sich dies allerdings nur geringfügig auf die Viertquartalszahlen 2021/22 des Unternehmens niederschlagen, weswegen die Erste-Analysten die Nachrichten als "neutral" einstuften. Für die Aktien von AT&S ging es um 0,2 Prozent hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom +15,90% 14,14 Euro Frequentis +2,53% 28,40 Euro Do&Co +2,40% 76,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann -3,71% 49,30 Euro Semperit -3,30% 22,00 Euro Mayr-Melnhof -2,28% 154,40 Euro

