Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten, nachdem bereits am Freitag Aufschläge vor allem aufgrund einer positiven Stimmung an den US-Börsen verzeichnet worden waren. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,5 Prozent höher.

"Die Nervosität an den Finanzmärkten ist groß, was weiterhin an den zum Teil enormen Kursschwankungen abzulesen ist", erklärten sich die Analysten der Helaba das Auf und Ab der vergangenen Tage. Dies dürfte vorerst nicht zu Ende gehen.

Konjunkturseitig wurden in der Früh Stimmungsdaten von deutschen Exporteuren veröffentlicht. Das Barometer für die Exporterwartungen fiel im Juni um 0,7 auf 3,7 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter 2.300 Industriebetrieben mitteilte. Zuvor hatte es zwei Anstiege in Folge gegeben. "Logistikprobleme und hohe Unsicherheit drücken den Ausblick der deutschen Exportwirtschaft", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Wichtige Unternehmensnachrichten blieben zunächst Mangelware. In Vordergrund rückte allerdings eine Analyse: Die Wertpapierexperten der Berenberg haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) mit "Hold" zwar bestätigt. Allerdings hob der Experte Henry Tarr sein Kursziel von 30 Euro auf 60 Euro massiv an. Zum Vergleich: An der Wiener Börse waren die Titel am Freitag mit 54,5 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Freitag hatte der ATX um 1,80 Prozent höher bei 2.967,94 Punkten geschlossen. Marktbeobachter sprachen am Schluss der Vorwoche von einer Erholung nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen. Zudem halten sie es derzeit für denkbar, dass die US-Notenbank auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Porr +6,23% 12,28 Euro Polytec +6,07% 5,94 Euro voestalpine +5,92% 21,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -4,55% 29,40 Euro Verbund -2,02% 94,55 Euro AT&S -1,24% 47,85 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982