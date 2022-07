Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,7 Prozent höher. In dieser Woche stehen konjunkturseitig eine erste Schätzung zur Stimmung der Einkaufsmanager im Juli und besonders die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Mittelpunkt des Interesses.

"Angesichts der hohen Teuerung wäre eine kräftige Zinserhöhung zu rechtfertigen", schrieben die Experten der Helaba zum Zinsentscheid der EZB. Chefin Christine Lagarde habe aber eher einen behutsamen Auftakt des Zinszyklus angedeutet und die inzwischen trüberen Konjunkturaussichten dürften die "Tauben" im Rat in ihrer Einschätzung bekräftigen.

Die Volatilität an den Märkten bleibt wohl weiterhin sehr hoch. Daran dürfte sich angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wie die Regierungskrise in Italien oder die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 nichts ändern. So bleibt beispielsweise offen ob am Schluss der Wartungsarbeiten diese Woche der Gashahn von Russland wieder aufgedreht wird.

Vonseiten frischer Analysen meldete sich die Erste Group zur AMAG zu Wort. Sie schraubte das Kursziel für die Aktien des heimischen Aluminiumkonzerns von 38,6 auf 29 Euro hinunter; die "Hold"-Bewertung wurde beibehalten. Am Freitag waren die Titel bei 28,1 Euro aus dem Handel gegangen.

Zur Palfinger veröffentlichten indes die Wertpapierexperten der Deutschen Bank eine Analyse. Sie senkten das Kursziel von 38 auf 36 Euro und bestätigten gleichzeitig ihre "Buy"-Bewertung. Die Palfinger-Titel hatten am Freitag mit 22,3 Euro geschlossen.

Am Freitag war der ATX um 1,74 Prozent höher bei 2.862,45 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Aktien der voestalpine steigerten sich um 2,3 Prozent, nachdem der Stahlkonzern seine Bücher geöffnet hatte. Für die schwer gewichteten Titel der OMV ging es am Schluss der Vorwoche um mehr als drei Prozent hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Do&Co +4,08% 76,50 Euro OMV +3,29% 40,16 Euro AT&S +3,25% 46,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer -1,26% 31,40 Euro Marinomed -1,25% 63,00 Euro Flughafen Wien -0,46% 32,75 Euro

