Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handelstag starten und könnte sich damit von den jüngsten Abschlägen ein wenig erholen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,38 Prozent. Die Vorgaben aus Übersee und Asien fielen gemischt aus - und auch insgesamt bleibt die Marktsituation angesichts von Zinserhöhungssorgen und Rezessionsängsten volatil.

"Der Aktienmarkt ist angesichts der Gefahr einer länger anhaltend restriktiven Geldpolitik mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet und die heute anstehenden Konjunkturdaten werden kaum in der Lage sein, die vorhandenen Zinsängste zu reduzieren", schreiben die Experten der Helaba. Im Handelsverlauf werden die deutschen Konsumentenpreise für den Monat August erwartet - ein weiterer Anstieg der Inflationsrate ist zu erwarten, so die Helaba.

Damit könnte auch in der Eurozone ein kräftige Zinserhöhung ins Haus stehen - bereits am Wochenende hatten sich mehrere EZB-Währungshüter auf dem Geldpolitik-Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole für einen erneuten großen Zinsschritt im September stark gemacht. Am Geldmarkt wird inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um 0,50 Punkte ist bereits fest in den Kursen eingerechnet. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist am 8. September.

In Wien stehen heute einige Ergebnisveröffentlichungen im Fokus. So hat der Baukonzern Porr seine Produktionsleistung im ersten Halbjahr 2022 um gut 10 Prozent gesteigert und seinen Gewinn deutlich ausgebaut. Der Auftragsbestand befindet sich mit mehr als 8 Mrd. Euro auf Rekordniveau, wurde vorbörslich bekannt.

Die Pierer Mobility meldete für das erste Halbjahr 2022 einen deutlichen Ergebnisrückgang. Bereits am Vorabend gab das Unternehmen bekannt, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. Die Erlöse sollen gegenüber 2021 nun um 10 bis 15 Prozent anstatt um 6 bis 10 Prozent steigen.

Auch von Warimpex werden am Dienstag Zahlen zu den ersten sechs Monaten 2022 erwartet. Daneben gab es eine Analystenstimme zu Schoeller-Bleckmann. Die Erste Group hat das Rating für die Titel des Ölfeldausrüsters von "Accumulate" auf "Buy" angehoben und auch das Kursziel von 44,8 auf 74,5 Euro erhöht.

Am Montag hat die Wiener Börse mit klaren Abgaben geschlossen. Der ATX verlor 1,15 Prozent auf 2.915,70 Einheiten. Die vom Notenbanken-Symposium in Jackson Hole ausgehenden Nachwehen des Kursbebens am Freitag hatten die europäischen Börsen auch zum Beginn der Woche kräftig durchgerüttelt.

Besonders stark unter die Räder kamen unter den ATX-Werten Verbund und büßten 10,5 Prozent ein. Auch EVN sanken erneut und zwar um vergleichsweise geringere 3,5 Prozent. Der für Strompreise relevante September-Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas hatte zuletzt um 17,5 Prozent abgegeben, was sich auf die Kurse von europäischen Versorgern deutlich ausgewirkt haben dürfte. Versorger-Aktien dürften zudem auch weiter unter den europaweit laufenden Diskussionen über eine Übergewinnsteuer für Profiteure der hohen Energiepreise leiden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Do&Co +3,02% 78,40 Euro Warimpex +2,63% 0,78 Euro voestalpine +2,26% 20,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Verbund -10,54% 98,05 Euro Frequentis -4,22% 29,50 Euro EVN -3,52% 20,55 Euro

