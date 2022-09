Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach vier Verlusttagen in Folge etwas höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,92 Prozent höher. Weiterhin bleibt die Geldpolitik der Notenbanken im Euroraum und den USA im Vordergrund. Sie war in den vergangenen Tagen ein wichtiger Wegweiser für die Aktienindizes.

Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke zur Wochenmitte auf Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone, nachdem am Vortag Spanien und Deutschland Inflationszahlen vorgelegt hatten. Aber auch Daten aus Italien und Frankreich werden heute erwartet. Unterdessen wird in Übersee der Chicago-PMI veröffentlicht - eine letzte Indikation für den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes der USA.

Unternehmensseitig öffnete der Baukonzern Strabag seine Bücher. Er hat im ersten Halbjahr 2022 eine höhere Leistung als in der Vorjahresperiode erzielt, aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Die Firma erwirtschaftete ein Periodenergebnis von 40,41 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 88,27 Mio. Euro gewesen. Die Bauleistung erhöhte sich um 9 Prozent auf rund 7,58 Mrd. Euro. Laut Konzern war das auf gute Geschäfte in den Kernmärkten und im Vereinigten Königreich zurückführen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,88 Prozent schwächer bei 2.890,16 Punkten geschlossen. Dabei hatte zunächst noch alles auf eine Erholungsbewegung hingedeutet - über weite Strecken der Sitzung lag der ATX klar im Plus. Am Nachmittag zogen dann dunkle Wolken in Form einer gestiegenen deutschen Inflation, Sorgen vor strafferen EZB-Zinserhöhungen und einer schwächelnden Wall Street auf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +5,70% 63,00 Euro Warimpex +3,08% 0,80 Euro Palfinger +2,23% 25,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

OMV -4,46% 40,44 Euro Do&Co -4,34% 75,00 Euro Rosenbauer -3,95% 34,00 Euro

sto/ste

ISIN AT0000999982