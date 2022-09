Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten. Überseevorgaben aus Japan und den USA fielen zuletzt positiv aus - in China wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Wichtige Konjunkturdaten bleiben zum Beginn der Woche Mangelware, ehe am Dienstag die ZEW-Umfrage in den Fokus rückt. Auch US-Verbraucherpreise stehen dann an.

Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,66 Prozent höher. Am Freitag hatte der ATX um 0,75 Prozent höher bei 2.961,05 Punkten geschlossen.

"Die morgen anstehende ZEW-Umfrage dürfte angesichts der befürchteten Gaskrise und der Rekordinflation nochmals schwächer ausfallen", prognostizierten die Helaba-Analysten zum am Dienstag anstehenden Datensatz aus der Eurozone.

Größeres Interesse dürfte allerdings vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) der US-Teuerung zukommen. Laut den Helaba-Experten sei die Fed zu weiteren Zinserhöhungen entschlossen, "selbst wenn sich die Wachstumsaussichten deutlich trüben und die Inflation den Zenit überschritten haben dürfte."

Impulsgebende Unternehmensnachrichten waren in der Früh zunächst nicht veröffentlicht worden. Am Freitag waren AT&S mit plus 4,8 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market gezogen. Palfinger und Post gewannen jeweils mehr als drei Prozent. Dagegen klar im Minus schlossen Warimpex (minus 4,6 Prozent) und Frequentis (minus 3,5 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +4,82% 43,50 Euro Palfinger +3,56% 24,75 Euro Post +3,38% 30,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -4,59% 0,79 Euro Frequentis -3,45% 25,20 Euro Do&Co -1,99% 78,80 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982