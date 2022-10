Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Aufschlägen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 1,1 Prozent höher. Schwache Vorgaben aus Asien konnten somit nicht belasten, der Hongkonger Hang Seng Index war zuletzt um mehr als sechs Prozent ins Minus gerutscht. In den USA wurden vor dem Wochenende dagegen klare Zuwächse registriert.

Diese Woche dürften sich die Blicke vor allem auf die am Donnerstag anstehende EZB-Zinssitzung richten, bei der laut Helaba entschieden werde, ob der Leitzins um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte angehoben wird. "Die Akteure an den Finanzmärkten nehmen zwar die zunehmend vorsichtiger werdenden Zentralbankkommentare zur Kenntnis, eine echte Entlastung für das Marktgeschehen stellt dies aber nicht dar", schrieben die Helaba-Analysten weiter.

Vor diesem Hintergrund fällt die Aufmerksamkeit zum Beginn der Woche auf die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der gesamten Eurozone. Am Dienstag wird dann das ifo-Geschäftsklima aus Deutschland genau beobachtet.

Mit Fokus auf China dürfte die wirtschaftliche Erholung in der kommunistischen Volksrepublik auf wackeligen Beinen bleiben. Im dritten Quartal ist Chinas Wirtschaft zwar stärker als erwartet um 3,9 Prozent gewachsen. Allerdings deuteten weitere am Montag veröffentlichte Konjunktur- und Handelszahlen auf ein durchmischtes Bild der Lage hin.

Am Freitag hatte der ATX um 0,74 Prozent schwächer bei 2.775,09 Punkten geschlossen. Politisch kamen vor dem Wochenende wichtige Nachrichten aus Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten.

Die Aktien von Versorgern gingen schwächer ins Wochenende, mit Verlusten von 2,7 Prozent bei den Titeln der Verbund und 2,9 Prozent bei den Scheinen der EVN.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Palfinger +4,76% 22,00 Euro voestalpine +1,25% 21,04 Euro Semperit +1,11% 18,18 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -5,56% 0,68 Euro Porr -4,33% 9,95 Euro Wienerberger -3,14% 21,62 Euro

