Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch etwas höher in den Handel starten. Kurz vor 8.30 Uhr notierte eine ATX-Realtime-Indikation der UniCredit mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent. Der Handelstag dürfte im Zeichen der europäischen Konsumentenpreise stehen, die am späten Vormittag veröffentlicht werden.

"Der Fokus sollte dabei aber nicht der Gesamtrate gelten, sondern den Kern-Verbraucherpreisen", schickten die Analysten der Helaba voraus. Man gehe davon aus, dass die Teuerungswelle am Hochpunkt angekommen sein könnte, allerdings mahnten die Experten vor allem mit Hinblick auf die spanische Teuerung zur Vorsicht.

Dass die strengen Corona-Maßnahmen und der globalen Nachfrageschwund Chinas Industrietätigkeit im November auf ein Sieben-Monats-Tief gedrückt haben, konnte indes die Stimmung vorbörslich nicht zu stark belasten. Der amtliche Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im November im Vergleich zum Oktober von 49,2 auf 48,0 Punkte, wie das Statistikamt mitteilte. Damit liegt das Barometer deutlich unter der Marke von 50 Zählern.

Unternehmensnachrichten waren in der Früh indes Mangelware. Die Analysten der Erste Group hatten sich allerdings zum Flughafen Wien zu Wort gemeldet. Das Kursziel wurde von 37,8 auf 38,4 Euro leicht angehoben.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,50 Prozent höher bei 3.224,85 Punkten geschlossen. Im Fokus standen deutsche Inflationszahlen sowie die Covid-Politik Chinas - Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Covid-Maßnahmen hatten bereits zum Wochenauftakt für deutliche Kurseinbußen an den Finanzmärkten gesorgt.

Neuigkeiten hatte es beim Index-Schwergewicht OMV gegeben. Der US-Finanzinvestor Carlyle prüft einem Agenturbericht zufolge ein Angebot für einen großen Teil des Öl- und Gasgeschäfts des Konzerns. Die Titel stiegen daraufhin am Dienstag um 1,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +8,11% 0,80 Euro Porr +4,39% 12,84 Euro Schoeller-Bleckmann +2,62% 62,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

s Immo -2,12% 14,78 Euro Verbund -2,06% 85,70 Euro Pierer Mobility -2,04% 62,40 Euro

