Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel zur Wochenmitte mit klaren Zuwächsen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.20 Uhr um satte 1,05 Prozent höher. Im Blickfeld standen in der Früh Quartalszahlen der BAWAG.

So hat die Bank im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn von 320,3 Mio. Euro erzielt. Das war um 30,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Im zweiten Quartal lag der Nettoertrag bei 181 Mio. Euro. CEO Anas Abuzaakouk hob die strategische Transformation und die erheblichen Investitionen hervor, die dieses "starke Ergebnis" ermöglicht hätten.

Mit Blick auf konjunkturelle Daten standen in der Früh Verbraucherpreise aus Großbritannien im Fokus. Diese verteuerten sich im Juni um 7,9 Prozent und somit - ein geringerer Anstieg als von Experten im Vorfeld erwartet. Auch im Monatsvergleich lag die Teuerung mit plus 0,1 Prozent unter den Prognosen.

Im weiteren Tagesverlauf werden die Blicke unter anderem auf US-Immobiliendaten gerichtet sein. Publiziert werden die Baubeginne und -genehmigungen. "Der Bau- und Immobiliensektor hatte sich seit längerem bereits in einer Schwächephase befunden, als zuletzt vermehrt Stabilisierungsanzeichen zu erkennen waren", kommentierten die Experten der Helaba.

Auch eine Studie der Baader Bank rückte in den Fokus. So beließ das Analystenhaus die Aktien der Andritz mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 75 Euro auf seiner Top-Picks-Liste.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,36 Prozent höher bei 3.167,59 Punkten geschlossen. Am Vortag war im Späthandel Rückenwind von der Wall Street gekommen, an der wichtige US-Banken ihre Bücher geöffnet hatten. Hierzulande erholten sich AT&S von einem schwachen Wochenauftakt mit plus zwei Prozent. Eine Reihe an frischen Analysen setzten nur begrenzt Impulse.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +2,44% 0,84 Euro AT&S +2,04% 30,94 Euro Zumtobel +1,96% 7,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -2,14% 27,50 Euro Marinomed -2,06% 38,00 Euro Flughafen Wien -1,46% 47,10 Euro

sto/kve

ISIN AT0000999982