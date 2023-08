Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit weiteren Zuwächsen erwartet, nachdem es bereits am Vortag in einem schwachen europäischen Umfeld hinauf gegangen war. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,6 Prozent höher.

Die Blicke richten sich am Berichtstag vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA. Dort wird der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht und könnte Hinweise auf das weitere Vorgehen der Federal Reserve im Kampf gegen die Teuerung geben.

Diesseits des Atlantiks hatten Investoren überdies Industriedaten aus Deutschland zu berücksichtigen. Die deutsche Industrie erhielt erneut deutlich mehr Bestellungen. Im Monatsvergleich seien die Aufträge um 7,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht, sie hatten im Vorfeld mit einem Rückgang gerechnet.

Auf Unternehmensebene blieb die Nachrichtenlage indes ruhig. Zu heimischen Unternehmen hatten sich indes die Experten der Berenberg zu Wort gemeldet und das Kursziel für die Aktien der OMV von 48 auf 47 Euro etwas reduziert. Die "Buy"-Bewertung blieb weiter aufrecht.

Der Wiener Aktienmarkt hatte sich am Donnerstag nach einer Stimmungsverbesserung im Späthandel etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 3.193,32 Punkte, nachdem er kurz vor Sitzungsende das Vorzeichen gewechselt hat.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AMAG +1,94% 31,50 Euro OMV +1,30% 40,62 Euro BAWAG +1,15% 43,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Zumtobel -2,64% 7,37 Euro FACC -2,40% 6,09 Euro DO&CO -1,64% 120,20 Euro

ISIN AT0000999982