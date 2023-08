Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag mit Zuwächsen erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.15 Uhr um 0,5 Prozent höher. Die Vorgaben aus Asien und den USA waren zuletzt mehrheitlich höher.

Am Berichtstag rückt das heute anlaufende Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe in den Fokus. "Auf der Agenda dürfte unter anderem eine potenzielle Erweiterung der Gruppe stehen. Über 40 Länder des globalen Südens haben Interesse angemeldet", schrieben die Experten der Helaba. Einigkeit darüber scheine nicht zu bestehen. Insbesondere China und Russland wollen aber ihren geostrategischen Einfluss vergrößern, vor allem in Afrika.

Das datenseitige Interesse richtet sich laut Helaba auf die Verkäufe bestehender US-Eigenheime. "Es wird mit einem unveränderten Wert gerechnet", so die Analysten.

Auf Unternehmensseite meldete sich der Wiener Immobilienentwickler UBM zu Wort. Er rechnet im ersten Halbjahr 2023 mit einem Verlust von bis zu 35 Mio. Euro. Bis zum Jahresende soll der Verlust halbiert werden, teilte UBM in einer Aussendung mit.

"Die UBM hat im Zuge einer außerordentlichen Neubewertung ihrer Projekte und Immobilien unter anderem Abschreibungen in Höhe von 31,3 Mio. Euro vorgenommen, mit einer entsprechenden negativen Auswirkung auf das Halbjahresergebnis", so der Projektentwickler.

Im Fokus könnte überdies die Aktie der Lenzing stehen. Hier hatten die Experten der Erste Group das Kursziel auf 45,5 Euro reduziert. Das "Hold"-Votum wurde bestätigt.

Am Montag hatte der ATX um 0,06 Prozent schwächer bei 3.115,32 Punkten geschlossen. Starke Abgaben verzeichneten die Anteile der FACC und der Polytec, die jeweils um mehr als vier Prozent nachgaben. RHI verloren 3,3 Prozent. Dagegen konnten Zumtobel auf der Gewinnerseite etwas stärker und zwar um 2,1 Prozent zulegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Zumtobel +2,11% 7,25 Euro Marinomed +1,70% 41,80 Euro Mayr-Melnhof +1,42% 128,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

FACC -4,55% 6,30 Euro Polytec -4,01% 4,31 Euro RHI Magnesita -3,26% 32,60 Euro

sto/kve

ISIN AT0000999982