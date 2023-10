Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag mit Zuwächsen erwartet. Eine erste Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn um 0,7 Prozent höher. Positive Vorgaben kamen aus den USA und Asien.

Auch am zweiten Handelstag der Woche bleibt der Angriff der Hamas auf Israel ein Hauptthema an den Märkten, zumal der Datenkalender am Dienstag spärlich gefüllt ist. Vor allem dem Ölpreis dürfte vor dem Hintergrund des Konflikts vermehrt Aufmerksamkeit zukommen, aber auch der steigende Renditespread bei mehreren Peripherieanleihen wird genau verfolgt.

Mit Blick auf die positiven Vorgaben aus den USA, schrieben Experten, dass dem Markt moderatere Töne von US-Notenbankern geholfen haben. Am heutigen Nachmittag werden die Reden weiterer Mitglieder der US-Notenbank Fed erwartet.

Auf Unternehmensseite blieb die Lage ruhig. Zu Wiener-Börse-Werten waren zuletzt keine Neuigkeiten veröffentlicht worden. Analystenseitig reduzierte Barclays laut Marktbeobachtern das Kursziel für die Titel der voestalpine von 37 auf 35 Euro, die Bewertung lautete auf "Overweight".

Am Montag hatte der ATX um 0,92 Prozent schwächer bei 3.091,32 Punkten geschlossen. "Der aufflammende Konflikt im Nahen Osten hat die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt", schrieb IG-Experte Christian Henke am Vortag zum Angriff der Hamas auf Israel. Vor diesem Hintergrund fanden Wirtschaftsdaten wenig Beachtung.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +1,35% 52,60 Euro Frequentis +1,11% 27,40 Euro Raiffeisen Bank International +0,83% 13,44 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

EuroTeleSites -4,89% 3,79 Euro AT&S -3,70% 25,50 Euro Mayr-Melnhof -3,55% 119,40 Euro

sto/kve

ISIN AT0000999982