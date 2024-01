Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Zuwächsen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,54 Prozent höher. Vorgaben aus Asien fielen gemischt aus. So hatte der Nikkei-225 zuletzt klare Gewinne verbucht, während es in China und Hongkong hinab ging. Die nachbörslichen US-Indikatoren bewegten sich kaum.

Nachdem am Vortag Inflationsdaten aus den USA die Börsen in Schach gehalten hatten, dürfte am Ende der Woche Erzeugerpreise aus der Eurozone im Blickfeld stehen. Sie werden am Nachmittag um 14.30 Uhr veröffentlicht.

Unterm Strich wird letztlich "weiterhin damit gerechnet, dass die US-Notenbank bis zum Ende dieses Jahres Zinssenkungen im Umfang von 125 Bp. vornehmen wird", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. Die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten an den Vereinigten Staaten hatten temporäre Zweifel an den am Markt etablierten Prognosen hinsichtlich des Zinspfads der Fed aufkommen lassen.

Hierzulande war die Nachrichtenlage dünn. Im Blick stand eine Analyse der Erste Group zur SBO. Die Experten des Analystenhauses haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) von 82,50 auf 72,70 Euro pro Aktie gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Die Wiener Börse hatte am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX gab 0,68 Prozent auf 3.398,23 Punkte ab. Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Agrana mit einer Zahlenvorlage und OMV mit einem Quartalszwischenbericht ins Blickfeld. Die Titel des Öl- und Gasriesen ermäßigten sich dabei um ein Prozent, Agrana schlossen wenig bewegt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

EuroTeleSites +2,08% 3,92 Euro s Immo +2,02% 14,16 Euro Semperit +0,93% 15,16 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Warimpex -7,87% 0,82 Euro Frequentis -4,12% 25,60 Euro Marinomed -3,47% 30,60 Euro

ISIN AT0000999982