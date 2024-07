Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Zuwächsen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich um 0,4 Prozent höher bei 3.659,67 Einheiten. Im Blick stehen zum Wochenbeginn unter anderem die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten.

Nachdem der amtierende US-Präsident Joe Biden am Sonntag im Rennen um eine weitere Amtsperiode im Weißen Haus aus dem Rennen ausgestiegen ist, wird an den Finanzmärkten zunehmend auf Donald Trump gesetzt. Nach dem Attentat auf Trump waren seine Chancen zuletzt gestiegen. Nun werden die Karten neu gemischt.

"Die neue Situation im Präsidentschaftswahlkampf ist heute auch an der Börse das Top-Thema", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Bewegen dürfte vor allem die Frage, ob die amtierende Vizepräsidentin und Spitzenkandidatin Kamala Harris Donald Trump schlagen könnte. Sie ist die aussichtsreichste Ersatzbewerberin.

Darüber hinaus bleibt in den Vereinigten Staaten die Geldpolitik im Fokus. "Im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden FOMC-Sitzung sind die letzten Redebeiträge vonseiten der Notenbank zu beachten, bevor die sogenannte Blackout Period beginnt, in der üblicherweise keine geldpolitischen Äußerungen getätigt werden", schrieben die Experten der Helaba.

Unternehmensseitig blieb die Meldungslage in Wien zunächst ruhig. Vorbörslich bewegten sich Polytec auf Tradegate um über drei Prozent hinab. Dagegen legten Strabag um über ein Prozent zu.

Am Freitag hatte der ATX um 0,16 Prozent schwächer bei 3.671,84 Punkten geschlossen. Es sorgten weltweit Computerprobleme für Unruhe - Grund war ein Update von Cybersicherheitssoftware der Firma Crowdstrike, das Windows-Anwendungen zum Absturz brachte.

Betroffen war vor allem der internationale Luftverkehr, aber auch Banken, Krankenhäuser, Rundfunksender und Telekommunikationsfirmen berichteten von Störungen. Zu Beeinträchtigungen kam es auch am Flughafen Wien. Die Aktien des Airports schlossen prozentuell unverändert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Erste Group +1,04% 46,63 Euro Frequentis +0,93% 32,60 Euro Mayr-Melnhof +0,92% 109,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Austriacard -4,99% 5,52 Euro RHI Magnesita -4,98% 42,00 Euro AT&S -3,02% 19,59 Euro

