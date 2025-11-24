ATX
|
4 789,17
|
-30,76
|
-0,64 %
|
24.11.2025 08:41:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet
Datenseitig deutet sich ein ruhiger Start in die Woche an. Im Blick behalten dürften die Anleger die Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Ein neuer Entwurf des US-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs enthält laut einem ukrainischen Unterhändler viele "wichtige Prioritäten" seines Landes. Laut US-Außenminister Marco Rubio gab es "enorme Fortschritte".
Unternehmensseitig dürften einige Analysteneinschätzungen Impulse liefern. So haben die Barclays-Analysten ihr Kursziel für die voest-Aktien von 30 auf 35 Euro angehoben und ihre "Overweight"-Empfehlung bestätigt. Die Bank of America empfiehlt das Papier zudem nun zum Kauf. Zur Kapsch TrafficCom meldete sich die Erste Group zu Wort und hob die Einschätzung von "Hold" auf "Buy" an.
Am Freitag hatte der ATX um 0,64 Prozent schwächer bei 4.789,17 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Wienerberger +3,85% 27,50 Euro Mayr-Melnhof +3,00% 75,50 Euro AT0000821103 +2,20% 13,92 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
Porr -3,75% 26,95 Euro Rosenbauer -3,23% 45,00 Euro EVN -2,45% 25,85 Euro
spa/moe
ISIN AT0000999982
