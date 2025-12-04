ATX

5 092,23
42,06
0,83 %
04.12.2025 08:45:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach der Verschnaufpause vom Vortag wieder höher eröffnen. Bankenindikationen taxierten den ATX rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 5.069 Punkten, womit das junge Rekordhoch wieder in Griffweite rückt. Auch das europäische Umfeld wird mit Gewinnen erwartet.

Rückenwind dürften gute US-Vorgaben geben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Zudem warteten der Verbund und Zumtobel mit guten Nachrichten auf Unternehmensebene auf.

Der Verbund hatte am Vorabend angekündigt eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Mio. oder 1,15 Euro je Aktie ausschütten zu wollen. Die Barclays-Analysten bewerten dies als "positive Überraschung für Verbund und EVN" - Letztere hält rund 12,5 Prozent am Verbund. Zwar hatte "Der Standard" bereits vergangene Woche über Bestrebungen der Bundesregierung berichtet, höhere Ausschüttungen staatlicher Beteiligungen zu erzielen, die nun veröffentlichte Sonderdividende sei jedoch nicht in den Konsenserwartungen enthalten.

Die Zumtobel-Aktien reagierten vorbörslich freundlich auf die Halbjahreszahlen, obwohl der Leuchtenhersteller wegen der anhaltend schwachen Nachfrage im professionellen Beleuchtungsmarkt erneut Umsatzrückgänge verzeichnete. Erste-Analyst Michael Marschallinger hob jedoch den "starken" operativen Gewinn hervor, der über den Erwartungen lag. Besonders in der Lighting Division hätten sich niedrigere Personal- und Materialkosten sowie die jüngsten Sparmaßnahmen bemerkbar gemacht.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,42 Prozent schwächer bei 5.050,17 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AUSTRIACARD +2,17% 5,64 Euro RHI Magnesita +1,79% 28,50 Euro Porr +1,57% 32,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Immofinanz -2,88% 14,84 Euro Pierer Mobility -2,87% 16,26 Euro UNIQA -2,26% 14,70 Euro

spa/rst

ISIN AT0000999982

