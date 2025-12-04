ATX
|
5 092,23
|
42,06
|
0,83 %
|
04.12.2025 08:45:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet
Rückenwind dürften gute US-Vorgaben geben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Zudem warteten der Verbund und Zumtobel mit guten Nachrichten auf Unternehmensebene auf.
Der Verbund hatte am Vorabend angekündigt eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Mio. oder 1,15 Euro je Aktie ausschütten zu wollen. Die Barclays-Analysten bewerten dies als "positive Überraschung für Verbund und EVN" - Letztere hält rund 12,5 Prozent am Verbund. Zwar hatte "Der Standard" bereits vergangene Woche über Bestrebungen der Bundesregierung berichtet, höhere Ausschüttungen staatlicher Beteiligungen zu erzielen, die nun veröffentlichte Sonderdividende sei jedoch nicht in den Konsenserwartungen enthalten.
Die Zumtobel-Aktien reagierten vorbörslich freundlich auf die Halbjahreszahlen, obwohl der Leuchtenhersteller wegen der anhaltend schwachen Nachfrage im professionellen Beleuchtungsmarkt erneut Umsatzrückgänge verzeichnete. Erste-Analyst Michael Marschallinger hob jedoch den "starken" operativen Gewinn hervor, der über den Erwartungen lag. Besonders in der Lighting Division hätten sich niedrigere Personal- und Materialkosten sowie die jüngsten Sparmaßnahmen bemerkbar gemacht.
Am Mittwoch hatte der ATX um 0,42 Prozent schwächer bei 5.050,17 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
AUSTRIACARD +2,17% 5,64 Euro RHI Magnesita +1,79% 28,50 Euro Porr +1,57% 32,25 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Immofinanz -2,88% 14,84 Euro Pierer Mobility -2,87% 16,26 Euro UNIQA -2,26% 14,70 Euro
spa/rst
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 092,23
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.