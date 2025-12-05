ATX

5 081,82
-10,41
-0,20 %
05.12.2025 08:55:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag erneut höher eröffnen und damit ihre Rekordjagd fortsetzen. Bankenindikationen taxierten den ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,14 Prozent höher bei 5.099 Punkten. Auch das europäische Umfeld wird gut behauptet erwartet.

An den US-Börsen war am Donnerstag nach der jüngsten Erholung erst einmal die Luft raus. Die Indizes zeigten sich schwunglos, nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben dürfte. Nun mangelte es an Kurstreibern für einen weiteren Anstieg hin zu den bisherigen Rekorden.

Am Nachmittag könnte das Michigan Sentiment wichtig sein, die wohl bekannteste Verbraucherumfrage in den USA. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat rechnen die Helaba-Analysten mit einer Stabilisierung - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des "shutdowns".

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage in Österreich bisher ruhig. Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, schrieb Thomas Altmann von QC Partners.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,83 Prozent höher bei 5.092,23 Punkten geschlossen. Papiere der VIG gewannen 5,8 Prozent nachdem der Versicherer neue Ziele für die kommenden Jahre definiert hatte. Analyst Thomas Unger von der Erste Group bewertete diese in einer ersten Einschätzung als positiv.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Vienna Insurance Group +5,80% 51,10 Euro Addiko Bank +3,23% 22,40 Euro RHI Magnesita +3,16% 29,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

UBM Development -2,60% 22,50 Euro Zumtobel -1,43% 3,45 Euro Strabag -1,02% 78,00 Euro

rst/mik

ISIN AT0000999982

