Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag an die Erholungsgewinne vom Vortag anknüpfen. Bankenindikationen sahen den ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.160 Punkten und damit 0,9 Prozent fester.

Im europäischen Umfeld deuten sich ebenfalls weitere Zuwächse an. Etwas Rückenwind kam von der fortgesetzten Erholung in Asien. Aus den USA gab es dagegen feiertagsbedingt keine Impulse. Auch mangels wichtiger Konjunkturdaten dürfte sich das Handelsgeschehen zunächst ruhig gestalten.

Auch unternehmensseitig blieb die Meldungslage in Österreich zunächst dünn. Bereits am Vortag war bekannt geworden, dass ein irisches Gericht die Übernahme der PTSB durch die BAWAG abgelehnt hat. BAWAG hatten daraufhin bereits kräftig nachgegeben, wobei Erste-Group-Analyst Thomas Unger die Unsicherheit hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Transaktion auch weiterhin als Belastungsfaktor sieht. Bis das Management einen weiteren Fahrplan vorlege, würde die Stimmung vorsichtig bleiben.

Inzwischen senkte die Erste Group ihre Empfehlung für Wienerberger von "Accumulate" auf "Hold" und strich das Kursziel von 24,2 auf 16,6 Euro zusammen.

Die Ergebnisse hätten seine Einschätzung bestätigt, dass sich die Erholung der Erträge länger hinziehen werde als bisher angenommen, schrieb Analyst Michael Marschallinger. Erhebliche Restrukturierungskosten, eine schwache Ergebnisumwandlung und eine erhöhte Verschuldung würden die kurzfristige Attraktivität der Aktie mindern.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,27 Prozent höher bei 6.105,56 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

SBO +10,06% 29,00 Euro Semperit +9,93% 14,95 Euro FACC +9,62% 14,82 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

BAWAG -5,73% 146,40 Euro Zumtobel -1,51% 3,91 Euro AMAG -0,60% 33,00 Euro

spa/rst

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