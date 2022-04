Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr mit minus 0,5 Prozent. "Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hält auch in dieser Woche an", schrieben die Experten der Helaba in ihrem morgendlichen Tageskommentar. "Neben dem fortdauernden Ukraine-Krieg spielt auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich eine Rolle."

So können die französischen Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen entscheiden. Beide qualifizierten sich in der ersten Wahlrunde am Sonntag wie erwartet für die Stichwahl. Die laut vorläufigen Hochrechnungen erreichten 27,6 Prozent des amtierenden Präsidenten werteten die Experten der Deutsche Bank als gutes Zeichen für ihn.

Wichtige Konjunkturdaten stehen indes nicht auf dem Programm. In der Früh waren allerdings Erzeugerpreisdaten aus China veröffentlicht worden. Sie sind im März schneller gestiegen als von Experten erwartet. Im weiteren Tagesverlauf stehen auf dem Tagesprogramm der Helaba lediglich Reden von US-Notenbankern.

Unternehmensseitig war am Wochenende bekannt geworden, dass der Stahltechnologiekonzern voestalpine sich aus seinem Roheisenwerk in Texas zurückziehe. Für die Fertigung der Eisenpellets (HBI, Hot Briquetted Iron) in Corpus Christi sei es aktuell in Gesprächen zum Verkauf von 80 Prozent ihrer Anteile. "Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten."

Zu beachten ist am heutigen Handelstag überdies, dass die Aktien der Andritz mit einem Dividende-Abschlag gehandelt werden.

Am Freitag hatte der ATX um 2,45 Prozent höher bei 3.231,18 Punkten geschlossen. Die Kursgewinne erfolgten auf breiter Front, nachdem an den vier vorangegangenen Tagen deutliche Verluste verzeichnet worden waren. Bankwerte zeigten sich besonders stark gesucht. Raiffeisen Bank International kletterten um 3,23 Prozent nach oben, gefolgt von Erste Group, die um 2,60 Prozent anzogen. BAWAG gewannen 0,88 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Porr +7,08% 11,80 Euro FACC +6,59% 7,92 Euro Wienerberger +5,11% 26,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Strabag -2,33% 35,60 Euro Marinomed -1,72% 80,00 Euro Flughafen Wien -1,54% 25,65 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982