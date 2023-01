Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag zum Handelsauftakt leicht ins Minus gehen. Der Leitindex ATX wurde rund eine Stunde vor dem Start laut einer Bankenindikation mit minus 0,18 Prozent indiziert. Auch für das europäische Börsenumfeld wird mit Kursrückgängen gerechnet.

Negative Vorgaben von der Wall Street und von US-Konjunkturdaten sollten in Europa im Frühhandel auf die Kurse drücken. An den US-Börsen hatten am Vorabend die jüngsten Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, belastet.

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist aber generell gut, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. So sind die Konjunktursorgen in Europa zuletzt kleiner geworden und die Zinserwartungen dennoch gedämpft. Hinweise vonseiten der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank gibt es allerdings nicht, dass der Zinserhöhungszyklus bald beendet wird, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Der Flughafen Wien legte Verkehrszahlen vor.

Am Wiener Aktienmarkt ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. Der Leitindex ATX legte 1,43 Prozent auf 3.341,94 Punkte zu. Am heimischen Markt standen die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) nach Zahlen im Fokus. Die Titel legten um 9,2 Prozent zu und waren damit stärkster Wert im prime Segment.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann +9,23% 65,10 Euro RHI MAGNESITA N.V. +8,83% 30,80 Euro Porr +6,91% 13,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Marinomed -3,64% 53,00 Euro Lenzing -2,32% 67,30 Euro CA Immo -2,17% 29,35 Euro

ste/spo

ISIN AT0000999982