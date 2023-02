Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,4 Prozent im Minus. Auch heute dürften Anleger angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Federal Reserve in dieser Woche keine größeren Engagements eingehen.

Bevor die beiden Zinsentscheidungen am Mittwoch und am Donnerstag gefällt werden, dürften sich die Blicke am Dienstag zunächst unter anderem auf Viertquartalszahlen 2022 zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums richten. Am Nachmittag stehen in den USA dann der Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Jänner und der Arbeitskostenindex für das letzte Vierteljahr des vorherigen Jahrs im Fokus. Bei letzterem sei laut der Helaba mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Auch das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen für Jänner wird publiziert.

Mit Blick auf die Einzelwerte dürften nach Zahlen die Wertpapiere der Pierer Mobility erhöhte Aufmerksamkeit erhalten. Der Konzern hat 2022 wie erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Die Verkaufserlöse stiegen um knapp ein Fünftel auf 2,437 Mrd. Euro, das vorläufige operative Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 22 Prozent auf 235 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern (EBT) wurde um 13 Prozent auf 215,9 Mio. Euro erhöht. Die Aktie hatte am Vortag als stärkster Wert im Segment prime market um 3,6 Prozent zugelegt.

Am Montag hatte der ATX um 0,47 Prozent schwächer bei 3.356,71 Punkten geschlossen. Das Geschäft zu Wochenbeginn war von Nervosität und Zurückhaltung unter den Anlegern aufgrund der anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB und Fed geprägt. In den Fokus rückten die Aktien von Raiffeisen, die im Frühhandel gut zehn Prozent bis auf 15,25 Euro abrutschten, die Abschläge aber eingrenzen konnten und 2,6 Prozent tiefer bei 16,55 Euro schlossen. Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +3,59% 80,80 Euro Palfinger +1,64% 27,85 Euro Mayr-Melnhof +1,31% 154,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Raiffeisen Bank International -2,59% 16,55 Euro s Immo -2,39% 13,06 Euro Do&Co -1,75% 95,40 Euro

ISIN AT0000999982