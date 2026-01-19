ATX

5 444,48
-25,85
-0,47 %
19.01.2026 08:52:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn nachgeben. Bankenindikationen sahen den ATX am Montag rund 30 Minuten vor Handelsbeginn um rund zwei Prozent leichter bei 5.358 Punkten. Am Freitag hatte er sich nach einem Rekord-Verlaufshoch am Vormittag mit dünnen minus 0,01 Prozent ins Wochenende verabschiedet. Ebenfalls im Minus werden Europas wichtigste Börsen erwartet.

International könnten die von US-Präsident Donald Trump neuerlich angedrohten US-Zölle für Unruhe sorgen. Die US-Börse selbst ist aufgrund des Martin Luther King-Day geschlossen. Der datenseitige Fokus liegt laut den Analysten der Helaba vor allem auf Deutschland und der Eurozone. Am Dienstag steht die ZEW-Umfrage an, die eine Stimmungsaufhellung anzeigen dürfte, heißt es weiter.

Unternehmensseitig könnte Österreichs Stahlkonzern voestalpine in den Fokus der Anleger rücken. In einer Branchenanalyse erwarten die Marktbeobachter von Barclays ein weiteres solides Quartal, "allerdings mit einem sequenziellen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal trotz besserer Saisonalität." Die Aktie wird mit Overweight eingestuft, das Preisziel von 35 auf 44 Euro hinaufgesetzt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AUSTRIACARD +5,21% 6,66 Euro AMAG +3,54% 26,30 Euro Zumtobel +2,73% 3,58 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann -4,59% 32,20 Euro Wienerberger -2,59% 28,62 Euro voestalpine -2,12% 38,76 Euro

moe/rst

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

