Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet
Druck auf die Märkte kommt weiterhin von US-Präsident Donald Trumps Politik. Die Zolldrohungen vom Wochenende haben Bestand, ebenso wie die Drohungen mit EU-Gegenzöllen, was für Verunsicherung sorgt, schreiben die Analysten von der Helaba.
Datenseitig steht heute die Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) an. "An der von Sorgen geprägten Stimmung wird auch der verbessert erwartete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen nichts ändern", schreiben dazu die Helaba-Experten.
Bezüglich Einzelwerten könnten der Flughafen Wien und Kapsch TrafficCom in den Fokus rücken. Der Flughafen Wien hat bereits bekanntgegeben, heuer mit einem Passagierrückgang zu rechnen. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum konnte von einem neuen Auftrag in Griechenland berichten.
Am Montag hatte der ATX um 0,53 Prozent schwächer bei 5.441,57 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
Telekom Austria +1,96% 8,83 Euro Zumtobel +1,96% 3,65 Euro voestalpine +1,44% 39,32 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Pierer Mobility -4,25% 16,24 Euro RHI Magnesita -3,79% 30,50 Euro AUSTRIACARD -3,60% 6,42 Euro
