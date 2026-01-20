ATX

5 402,44
-39,13
-0,72 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
20.01.2026 08:43:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird auch am Dienstag mit Abschlägen erwartet. Bankenindikationen sahen den ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn um rund 0,6 Prozent leichter bei 5.407 Punkten. Am Montagabend ging der heimische Leitindex mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 5.441,57 Einheiten aus dem Handel. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen wird zum Start mit Verlusten gerechnet.

Druck auf die Märkte kommt weiterhin von US-Präsident Donald Trumps Politik. Die Zolldrohungen vom Wochenende haben Bestand, ebenso wie die Drohungen mit EU-Gegenzöllen, was für Verunsicherung sorgt, schreiben die Analysten von der Helaba.

Datenseitig steht heute die Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) an. "An der von Sorgen geprägten Stimmung wird auch der verbessert erwartete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen nichts ändern", schreiben dazu die Helaba-Experten.

Bezüglich Einzelwerten könnten der Flughafen Wien und Kapsch TrafficCom in den Fokus rücken. Der Flughafen Wien hat bereits bekanntgegeben, heuer mit einem Passagierrückgang zu rechnen. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum konnte von einem neuen Auftrag in Griechenland berichten.

Am Montag hatte der ATX um 0,53 Prozent schwächer bei 5.441,57 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Telekom Austria +1,96% 8,83 Euro Zumtobel +1,96% 3,65 Euro voestalpine +1,44% 39,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -4,25% 16,24 Euro RHI Magnesita -3,79% 30,50 Euro AUSTRIACARD -3,60% 6,42 Euro

moe/ste

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 403,32 -0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Tieferer Start für ATX und DAX -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen