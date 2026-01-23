Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag nach Rekordwerten am Vortag etwas schwächer in den Wochenausklang starten. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 20 Minuten vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Minus bei 5.511 Punkten. Das europäische Umfeld zeigte sich vorbörslich uneinheitlich.

Nach der Rücknahme der angedrohten US-Zölle im Grönland-Streit und positiven Signalen aus den Ukraine-Gesprächen hatten die Anleger am Donnerstag bei heimischen Aktien kräftig zugegriffen. Der ATX übersprang dabei erstmals die Hürde von 5.500 Punkten. Trotzdem bleiben die geopolitischen Themen wohl präsent. Das datenseitige Interesse gilt zum Ende dieser Woche den Einkaufsmanagerindizes. In Japan beließ die Notenbank ihre Leitzinsen unverändert. Die Bank of Japan (BOJ) signalisierte aber angesichts angehobener Konjunktur- und Inflationsprognosen ihre Zuversicht für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Im Vormittagsverlauf stehen die vorläufigen Indizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone auf dem Programm.

Umfragen unter Finanzmarktteilnehmern (ZEW, sentix) haben sich laut Helaba-Analysten verbessert und deuten auf eine zunehmende Zuversicht an den Märkten hin. Sie liefern eine positive Indikation für die Einkaufsmanagerindizes. Zwar blicken die Unternehmenslenker noch mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft, nicht zuletzt wegen der von US-Präsident Donald Trump verursachten Planungsunsicherheit. Dennoch könnte es zu einer allmählichen Stimmungserholung kommen. Unterstützt wird diese Einschätzung durch jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten, die teilweise hoffnungsvoll ausgefallen sind.

Unternehmensseitig ist heute nicht viel zu erwarten. Am Donnerstag hatte der ATX um 2,49 Prozent höher bei 5.544,90 Punkten geschlossen. Damit verzeichnete der Leitindex den höchsten Tagesgewinn seit April des Vorjahres.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Raiffeisen Bank International +7,05% 39,80 Euro Porr +6,24% 34,05 Euro AT&S +5,73% 40,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Zumtobel -2,09% 3,51 Euro UBM Development -1,46% 20,20 Euro Frequentis -0,95% 83,20 Euro

