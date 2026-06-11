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11.06.2026 08:28:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. Neben einem weiteren Schlagabtausch am Persischen Golf steht die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte gilt am Markt praktisch als ausgemacht.

Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn bei 5.935 Punkten und damit 0,6 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird nach schwachen Vorgaben etwas tiefer erwartet.

Die USA und der Iran beschossen sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig - womit sich der Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit der kompletten Sperrung der Straße von Hormuz sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain, Kuwait und Jordanien. Dennoch zogen die Entwicklungen im Nahen Osten nur einen moderaten Anstieg der Ölpreise mit sich, weswegen der Einfluss auf die übrigen Finanzmärkte zunächst überschaubar bleiben dürfte.

Inzwischen dürfte die EZB nach rund einem Jahr stabiler Leitzinsen am frühen Nachmittag mit einer Zinsanhebung auf den ölpreisbedingten Inflationsschub reagieren. "Fraglich ist, ob weitere Schritte in Aussicht gestellt werden", schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. "Mit einem klassischen Zinserhöhungszyklus ist wohl nicht zu rechnen, Handlungsbereitschaft dürfte aber erneut signalisiert werden."

Am heimischen Aktienmarkt rückte Kapsch TrafficCom ins Blickfeld. Der Mautausrüster erwartet nach einer deutlichen Abschmelzung der Umsatz- und Ergebnisprognose im Februar nun laut vorläufigem Ergebnis im Geschäftsjahr 2025/26 doch etwas stärkere Zahlen als zuletzt prognostiziert - und einen Umsatz von 430,6 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 7,6 Mio. Euro. Im Februar war etwa die EBIT-Erwartung allerdings auf rund 7 Mio. Euro gedrittelt worden. Auf der positiven Seite scheine sich das Geschäft im März belebt zu haben, kommentierte Erste-Analyst Daniel Lion. Der nun verzögerte Geschäftsbericht hinterlasse jedoch einen negativen Beigeschmack.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,66 Prozent schwächer bei 5.968,81 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AUSTRIACARD +2,39% 9,86 Euro Lenzing +2,05% 22,40 Euro Porr +1,96% 39,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Wienerberger -3,30% 22,26 Euro Kapsch TrafficCom -2,59% 5,26 Euro Palfinger -2,41% 32,35 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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