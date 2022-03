Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit höheren Notierungen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund dreißig Minuten vor Handelsstart einen kleinen Kursgewinn von 0,15 Prozent. Von den Vorgaben aus Übersee ist nur wenig Unterstützung zu erwarten - sowohl in den USA als auch in Asien hatten die Börsen mehrheitlich tiefer geschlossen.

Der Krieg in der Ukraine und all seine Auswirkungen hatten am Mittwoch wieder deutlich stärker auf die Marktstimmung gedrückt. Befeuert wurden sie Sorgen dann zusätzlich von Aussagen des russischen Präsidenten Putin, denen zufolge "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten. Diese Meldung ließ die Ölpreise wieder anziehen.

Am Donnerstag spielen der Ukraine-Konflikt und vor allem seine wirtschaftlichen Konsequenzen auch auf Konjunkturdatenseite bedeutende Rolle. "Der Krieg in der Ukraine, der sprunghafte Anstieg der Energiepreise und die Sanktionen des Westens gegen Russland haben wirtschaftliche Auswirkungen. Dies macht sich als erstes bei den Frühindikatoren bemerkbar. Vor diesem Hintergrund werden die heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes mit großem Interesse verfolgt", meinen die Experten der Helabe im Vorfeld der Veröffentlichungen aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone.

In Wien blieb es meldungsseitig vor Börsenstart sehr ruhig. Am Vorabend hatte die CA Immo nach Börsenschluss Zahlen für 2021 vorgelegt. Sie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den bisher höchsten Nettogewinn der Unternehmensgeschichte erzielt. Von Analystenseite gab es bereits einen Kommentar zu Palfinger. Die Berenberg Bank hat das Kursziel von 37,0 auf 35,50 Euro gesenkt und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Am Mittwoch hatte die Wiener Börse mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der ATX war im Verlauf immer tiefer ins Minus abgerutscht und verlor 2,23 Prozent auf 3.329,69 Punkte. Allgemein war die Marktstimmung in Europa am Mittwoch schon schwach, für weitere Verunsicherung sorgten dann die Aussagen des russischen Präsidenten Putin hinsichtlich des Zahlungsmittels für Gaslieferungen.

Die Verliererliste im ATX Prime wurde von den Aktien des Verbund angeführt, die 6,6 Prozent verloren. Auch die Papiere von Semperit gaben um deutliche 6,3 Prozent nach. Der Konzern legte seine Zahlen für 2021 vor und knackte dabei beim Umsatz die Milliardenschwelle. Angesichts des russischen Einmarschs in der Ukraine hält sich das Unternehmen aber mit einer Prognose für heuer zurück.

Die Anteile des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana schlossen um 1,7 Prozent schwächer. Das Unternehmen erwartet wegen des Ukraine-Kriegs und den Russland-Sanktionen einen Abschreibungsbedarf von 65 bis 85 Mio. Euro. Die Agrana hat mehrere Fruchtverarbeitungswerke in der Ukraine und in Russland.

Am Mittwoch hatte der ATX um 2,23 Prozent schwächer bei 3.329,69 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann +2,31% 48,70 Euro Porr +1,38% 11,76 Euro Warimpex +0,96% 0,84 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Verbund -6,63% 92,20 Euro Semperit -6,25% 24,00 Euro EVN -4,38% 22,95 Euro

kat/ger

ISIN AT0000999982